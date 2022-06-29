Липень чи вересень – коли на АЗС скасують ліміти на паливо

Імпорт палива зростає і українцям обіцяють вільний доступ до палива, але коли саме – думки різняться

Народний депутат України Андрій Герус на брифінгу в Києві заявив, що вже в липні паливну кризу, що розгорілася у квітні після ракетних ударів окупантів по нафтозаводах і нафтобазах, буде подолано.

За його словами, у червні в Україну було імпортовано понад 600 тисяч тонн палива з Європи, у тому числі 200 тисяч тонн бензину, а решта – дизельне паливо.

"У центрі та на сході країни поки що є певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти і без потреби не витрачати їх", – сказав народний депутат.

Втім, експерти незгодні з народним депутатом, так директор фірми "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн сказав "Телеграфу", що подібна заява поки що не відповідає стану речей на ринку.

"Думаю, це дуже передчасна заява. Ситуація залишається хиткою, хоча динаміка поставок справді непогана", — наголосив експерт у коментарі "Телеграфу".

У компанії "БРСМ-Нафта" прогнозують, що дефіцит палива в Україні зникне приблизно через 2-3 місяці, а ціна може знизитися. При цьому вже найближчого тижня на 1-1,5 грн може подешевшати автогаз, дефіцит якого вже не спостерігається.