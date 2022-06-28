Авто стане менше через скасування розмитнення – паливу прогнозують зниження цін та зникнення дефіциту

Вже за тиждень автогаз може подешевшати на 1-1,5 гривні.

З 1 липня українці, які імпортують авто, знову будуть змушені платити за їхнє розмитнення акцизи та мита. Це призведе до зростання вартості на деякі моделі щонайменше вдвічі.

При цьому, як повідомили "Телеграфу" учасники паливного ринку, ця зміна мало торкнеться ситуації з паливом в Україні.

"Авто, які були ввезені за час дії пільгового періоду, повинні були наситити ЗСУ та компенсувати транспорт, знищений у ході російської агресії. Незважаючи на великий обсяг подібного імпорту, насправді компенсувати втрати у Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпені та всіх інших місцях – не вдалося. Тому безкоштовне ввезення авто або його скасування, не особливо вплинуть на ситуацію з кількістю авто, зростанням або зниженням попиту на паливо", — розповів директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Паливо може подешевшати в ціні

На ситуацію з наявністю палива на заправках впливають швидше обсяги його імпорту в Україну, який росте з кожним днем і це дає свої плоди.

"У країні зникли проблеми з автогазом, ціна на який до того ж постійно знижується, наприклад, найближчого тижня ми очікуємо зниження ціни на нього ще на 1-1,5 гривні. Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги взагалі відсутні", — зазначив Мельничук.

За словами співрозмовника "Телеграфа", у найближчі 2-3 місяці ситуація з бензином повністю вирівняється – його дефіцит зникне, а ціна палива навіть може знизитися. Щоправда, на скільки саме – такий прогноз за словами Мельничука робити поки що зарано.

Поки бензину та дизельного палива на українських АЗС не вистачає можна заощадити паливо за допомогою кількох нехитрих способів.