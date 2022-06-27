Бензин та дизель й так у дефіциті: топ-5 способів, як зекономити паливо

Прості поради дозволять не лише зекономити гроші, а й продовжити "життя" авто

Через повномасштабні бойові дії в Україні сталася паливна криза, яка призвела до суттєвого підвищення цін на бензин та дизель. Найбільше це вдарило по власниках авто, адже їзда за кермом стала коштувати відчутно дорожче.

У зв'язку з цим "Телеграф" зібрав топ-5 порад, як зменшити витрату палива. Якщо дотримуватися простих порад від "Автоблогу", то можна суттєво зекономити.

Не водіть авто агресивно

Якщо їздити без ривків та різких гальмувань, то можна суттєво знизити витрату бензину. Експерти стверджують, що при розгоні авто до 60 км/год і переході з 1-ї передачі на 4-у двигун використовує бензину в 1,5 раза більше, ніж при плавному русі на швидкості 90 км/год. Розганяти авто найправильніше — швидко та плавно.

Використовуйте якісне паливо

Виробники автомобілів для кожної окремої марки вказують тип палива, який треба в неї заливати. Експериментувати з цим не варто, адже кошти це вам не зекономить, а от двигун може зіпсуватися. За заявленого 95 бензину не потрібно заливати 92, адже для забезпечення номінальної потужності двигуна витрата пального збільшиться на 15-20%.

Зверніть увагу на фільтри та свічки

Ці складові двигуна мають замінюватися своєчасно. Паливний фільтр треба змінювати кожні 20-30 тисяч кілометрів пробігу, повітряний — 10-15. Свічки розжарювання розраховані на 15 тисяч кілометрів, але можуть служити й довше — дивіться на їх стан. Також дуже важливо при заміні цих складових використовувати "рідні" моделі.

Покращуйте аеродинаміку

Чим нижчий коефіцієнт опору авто, тим нижчі енерговитрати. Аеродинаміку значно погіршують відкриті вікна, додатковий багажник, конструкція гальмівних дисків. Це треба врахувати тим, хто хоче скоротити витрату палива.

Зверніть увагу на електричну частину

Якщо електроніка на авто фіксує низький рівень зарядки (при зношеному акумуляторі), у двигун завжди подається більше палива. Те ж саме відбувається, коли одночасно увімкнені кілька "важких" приладів (фари, кондиціонер, колонки). Вони змушують силовий агрегат працювати інтенсивніше, навіть якщо акумулятор зовсім новий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку небезпеку в собі може приховувати використання "старого" палива і скільки воно взагалі може зберігатися.