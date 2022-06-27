Бензин и дизель и так в дефиците: топ-5 способов, как сэкономить топливо

Простые советы позволят не только сэкономить деньги, но и продлить "жизнь" авто

Из-за полномасштабных боевых действий в Украине произошел топливный кризис, который привел к существенному повышению цен на бензин и дизель. Больше всего это ударило по владельцам авто, ведь езда за рулем начала стоить ощутимо дороже.

В связи с этим "Телеграф" собрал топ-5 советов, как уменьшить расход топлива. Если следовать простым советам от "Автоблога", то можно существенно сэкономить.

Не водите авто агрессивно

Если ездить без рывков и резких торможений, можно существенно снизить расход бензина. Эксперты утверждают, что при разгоне авто до 60 км/ч и переходе с 1-й передачи на 4-й двигатель использует бензина в 1,5 раза больше, чем при плавном движении на скорости 90 км/ч. Разгонять авто правильнее всего — быстро и плавно.

Используйте качественное топливо

Производители автомобилей для каждой отдельной марки указывают тип топлива, которое нужно в нее заливать. Экспериментировать с этим не стоит, ведь средства вам это не сэкономит, а вот двигатель может испортиться. При заявленном 95 бензине не нужно заливать 92, ведь для обеспечения номинальной мощности двигателя расход топлива увеличится на 15-20%.

Обратите внимание на фильтры и свечи

Эти составляющие двигателя должны заменяться своевременно. Топливный фильтр нужно менять каждые 20-30 тысяч километров пробега, воздушный – 10-15. Свечи накаливания рассчитаны на 15 тысяч километров, но могут служить и дольше – смотрите на их состояние. Также очень важно при замене этих составляющих использовать "родные" модели.

Улучшайте аэродинамику

Чем ниже коэффициент сопротивления авто, тем ниже энергозатраты. Аэродинамику существенно ухудшают открытые окна, дополнительный багажник, конструкция тормозных дисков. Это нужно учесть тем, кто хочет сократить расход топлива.

Обратите внимание на электрическую часть

Если электроника на автомобиле фиксирует низкий уровень зарядки (при изношенном аккумуляторе), в двигатель всегда подается больше топлива. То же происходит, когда одновременно включены несколько "тяжелых" приборов (фары, кондиционер, колонки). Они заставляют силовой агрегат работать более интенсивно, даже если аккумулятор совершенно новый.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую опасность в себе может скрывать использование "старого" топлива и сколько оно вообще может сохраняться.