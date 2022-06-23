Часть бензина подорожала, но дизель снизился в цене: актуальные цены на топливо в Украине

Некоторые ценовые качели на топливном рынке все же наблюдаются

Не успели украинские водители нарадоваться значительному снижению средней стоимости бензина марки А-92, как в четверг, 23 июня, он снова подорожал. При этом его средний ценник по стране "подрос" сразу на 89 копеек — до 50,56 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ресурса "Минфин", который с помощью Консалтинговой группы А-95 отслеживает изменения на рынке топлива в Украине. При этом остальные виды бензина, а также газ и дизель слегка просели в цене, что не так губительно для кошелька автолюбителя.

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Бензин А-95!премиум остался неизменным в цене со вчерашнего дня. За него все еще в среднем просят 52,32 грн/литр. Зато газ "сбросил" сразу 14 копеек — до 41,79 грн/литр. Подешевел и дизель — на 11 копеек. Теперь водители могут заправиться этим видом топлива за 56,45 грн. Стоимость бензина марки А-95 на утро 23 июня была равна 50,69 грн/литр.

Цены на бензин в Украине 23 июня

Интересно, что сайт "Авто-РИА", который также собирает данные со всех АЗС страны, свидетельствует о снижении стоимости на абсолютно все топливо в Украине. Даже бензин А-92, по информации портала, якобы сбросил в цене 63 копейки и стоит 49.66. Вероятно, это может быть связано с задержкой в поступлении актуальных цен с разных регионов страны.

Больше деталей можно узнать в инфографике ниже, где представлены данные по конкретным АЗС:

Актуальные цены на бензин в Украине 23 июня

Стоит отметить, что многие запасливые водители решают сэкономить и пытаются делать запасы бензина. "Телеграф" рассказывал, какую опасность в себе может таить использование "старого" топлива и сколько оно вообще может храниться.