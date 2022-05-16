Как привезти "евробляху" в Украину с помощью посредника: цены и варианты экономии

Совсем скоро безвозмездный вывоз автомобилей из стран ЕС в Украину могут отменить

В Украине в ближайшее время приостановят действие разрешения бесплатного растаможивания автомобилей во время военного положения. Пока этого не произошло "Телеграф" решил разобраться, как привезти "евробляху" из-за границы с помощью посредника и сколько денег придется выложить в условиях "нулевого" растаможивания.

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Сколько обойдется привезти машину из ЕС

Как пишет "Экономическая правда", специалисты отмечают, что ввоз подержанных автомобилей в Украину зависит от запросов и возможностей самого покупателя. Отметим, что самостоятельно привезти и оформить "евробляху", конечно же, значительно дешевле, чем привлекать на помощь посредников.

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Вариант №1

Если украинец планирует заняться ввозом авто из Европы самостоятельно, то ему нужно:

перейти по ссылке на выбранный автомобиль на одном из европейских порталов по продаже транспортных средств,

договориться с продавцом,

проверить состояние автомобиля,

организовать доставку до границы или конкретного населенного пункта, после чего в Украину машину ввезет уже посредник.

Такая услуга может обойтись от 200 до 400 долларов.

Вариант №2

Если же покупатель вообще не разбирается в автомобилях или не определился с тем, что именно ищет, то ему нужно назвать конкретную сумму, отталкиваясь от которой посредник выберет несколько подходящих вариантов.

В таком случае услуга будет стоить гораздо дороже – от 600-800 долларов.

Стоит отметить, что указанные цены сейчас не предел, ведь некоторые "помощники" могут запросить за свою помощь и тысячу долларов.

Чтобы сэкономить на посредниках, некоторые украинцы привлекают к приобретению автомобилей своих знакомых, которые во время военного положения имеют право на пересечение границы. Как отмечают эксперты, вариант достаточно неплохой, но содержит несколько подводных камней. В частности, все расходы, входящие в пакет услуг компаний-посредников, лягут на плечи заказчика.

За что придется заплатить в таком случае

проезд (обойдётся примерно в 150 евро ),

), проживание (стоит около 100 евро) ,

, оформление нотариальной доверенности (стоить 15-45 евро ),

), горючее (потратить придется около 100 евро) ,

, экспортная декларация (50 евро).

Ранее Телеграф подробно рассказывал о том, за что придется платить украинцам, которые планируют привезти автомобиль из-за границы.

Напомним, автомобиль из-за границы под "нулевое растаможивание" в Украине можно ввести для любых нужд.