Як привезти "євробляху" в Україну з допомогою посередника: ціни та варіанти економії

Зовсім скоро безоплатне вивезення автомобілів з країн ЄС до України можуть скасувати

В Україні найближчим часом призупинять дію дозволу щодо безкоштовного розмитнення автомобілів під час воєнного стану. Поки цього не сталося "Телеграф" вирішив розібратися, як привезти "євробляху" з-за кордону за допомогою посередника та скільки грошей доведеться викласти в умовах "нульового" розмитнення.

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Скільки обійдеться привезти машину з ЄС

Як пише "Економічна правда", фахівці наголошують, що ввезення вживаних автомобілів до України залежить від запитів та можливостей самого покупця. Звичайно, самостійно привезти та оформити "євробляху" — значно дешевше, ніж залучати на допомогу посередників.

Варіант №1

Якщо українець планує зайнятися ввезенням авто з Європи самостійно, то йому потрібно:

перейти за посиланням на обрану автівку на одному з європейських порталів з продажу транспортних засобів,

домовитися з продавцем,

перевірити стан автомобіля,

організувати доставку до кордону або конкретного населеного пункту, після чого в Україну машину ввезе вже посередник.

Така послуга може обійтися від 200 до 400 доларів.

Варіант №2

Якщо ж покупець взагалі не розуміється в автомобілях, або не визначився з тим, що саме шукає, то йому потрібно назвати конкретну суму, відштовхуючись від якої посередник обере кілька підходящих варіантів.

У такому випадку послуга буде коштувати значно дорожче — від 600-800 доларів.

Варто відзначити, що вказані ціни зараз не межа, адже деякі "помічники" можуть запросити за свою допомогу і тисячу доларів.

Для того, щоб зекономити на посередниках, деякі українці залучають до придбання автівок своїх знайомих, які під час воєнного стану мають право на перетин кордону. Як відзначають експерти, варіант досить непоганий, проте містить кілька підводних каменів. Зокрема, усі витрати які входять до пакета послуг компаній-посередників, ляжуть на плечі замовника.

За що доведеться заплатити у такому випадку

проїзд (обійдеться приблизно у 150 євро ),

), проживання (вартує близько 100 євро ),

), оформлення нотаріальної довіреності (коштуватиме 15-45 євро ),

), пальне (витратити доведеться близько 100 євро ),

), експортна декларація (50 євро).

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, за що доведеться платити українцям, які планують привезти автомобіль з-за кордону.

Нагадаємо, автомобіль з-за кордону під "нульове розмитнення" в Україну можна ввести для будь-яких потреб.