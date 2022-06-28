Авто станет меньше из-за отмены растаможки – топливу прогнозируют снижение цен и исчезновение дефицита
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Уже через неделю автогаз может подешеветь на 1-1,5 гривны
С 1 июля украинцы, которые импортируют авто, снова будут вынуждены платить за их растаможку акцизы и пошлины. Это приведет к росту стоимости на некоторые модели минимум вдвое.
При этом как сообщили "Телеграфу" участники топливного рынка, это изменение мало затронет ситуацию с топливом в Украине.
"Авто которые были ввезены за время действия льготного периода, должны были насытить ВСУ и компенсировать транспорт, уничтоженный в ходе российской агрессии. Несмотря на большой объем подобного импорта, на деле компенсировать потери в Мариуполе, Харькове, Буче, Ирпене и всех других местах – не удалось. Поэтому бесплатный ввоз авто или его отмена, не особо повлияют на ситуацию с количеством авто, ростом или снижением спроса на топливо", — рассказал "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.
Топливо может подешеветь в цене
На ситуацию с наличием топлива на заправках влияют скорее объемы его импорта в Украину, который растет с каждым днем и это приносит свои плоды.
"В стране исчезли проблемы с автогазом, цена на который к тому же постоянно снижается, к примеру, в ближайшую неделю мы ожидаем снижения цены на него еще на 1-1,5 гривны. Также нет гигантских очередей за бензином в сотни авто, теперь это максимум 10-20 авто, а в западных регионах страны очереди и вовсе отсутствуют", — отметил Мельничук.
По словам собеседника "Телеграфа" в ближайшие 2-3 месяца ситуация с бензином полностью выровняется – его дефицит исчезнет, а цена топлива даже может снизиться. Правда на сколько именно – такой прогноз по словам Мельничука делать пока рано.
Пока же бензина и дизельного топлива на украинских АЗС не хватает можно сэкономить топливо при помощи нескольких нехитрых способов.