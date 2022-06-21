Из-за возврата растаможки машины из Европы подорожают минимум в два раза, но не все

Растаможка некоторых марок авто теперь будет стоить в разы дороже чем его покупка в Европе

Во вторник, 21 июня, парламентарии поддержали отмену нулевой растаможки, прежде всего авто. Законопроект №7418 поддержали 235 народных депутатов.

Тем самым с 1 июля было принято решение вернуть обложение пошлинами всего импорта в Украину, что с одной стороны пополнит госбюджет, с другой – сделает импортные товары существенно дороже. Особенно это касается автомобилей, ввоз которых во время войны стал критически важным для обеспечения нужд фронта, волонтеров и восстановления автопарка граждан, пострадавших от боевых действий.

Насколько подорожают авто

Как рассказал "Телеграфу" адвокат Иван Казачук, отмена растаможки приведет к росту цен на ввозимые импортные авто, наиболее популярные и подходящие в условиях войны.

"Возьмем такую марку как Nissan X-Trail – удобный внедорожник с вместительным багажником, с дизельным двигателем, простой и надежный, он подойдет как ВСУ, так и переселенцам. Заграницей такое авто в возрасте до 20 лет можно купить за 2000 долларов, прибавим к этому 700 долларов расходов на других таможнях и перегон авто в Киев, и получим его цену сейчас в 2700 долларов. С 1 июля только за растаможку такого авто придется отдать 4000 долларов, то есть при доставке в Киев автомобиль будет стоит уже 6700 долларов", — приводит пример того, насколько дорогим окажется ввоз авто из Европы, Иван Казачук.

Впрочем, для нужд армии волонтеры пытаются купить авто в неплохом состоянии, хоть и 15-20 летнее. Согласно новым правилам — возраст авто влияет на стоимость растаможки, потому в первую очередь подорожают "возрастные" авто. Можно предположить, что машины для ВСУ попросту перестанут растамаживать.

По словам собеседника "Телеграфа", принятие законопроекта №7418 в условиях продолжающихся боевых действий совсем не идут на пользу граждан Украине.

"Единственные кому это выгодно – автодилеры, чьи автосалоны стоят без покупателей, потому что можно без растаможки самостоятельно ввозить авто из заграницы. Очевидно именно они и пролоббировали с помощью Гетманцева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ред.) отмену нулевой ставки таможенных пошлин", — заключает Иван Казачук.

Надо сказать, что отмена нулевой растаможки прошла на редкость единодушно, "против" проголосовали всего двое народных депутатов.