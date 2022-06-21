Бесплатной растаможки больше не будет: Рада поддержала законопроект

Возвращения довоенных правил стоит ждать с 1 июля

Во вторник, 21 июня, украинский парламент поддержал решение об отмене так называемой "нулевой растаможки", что действовала для ввоза в Украину автомобилей, купленных в Европе. За отказ от таких привилегий свой голос отдали большинство народных избранников.

Информация была опубликована нардепом от партии "Голос" Ярославом Железняком в его личном Telegram-канале. Он подчеркнул, что пошлина возвращается не только на автомобили, но и в целом на импортные товары.

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Соответствующий законопроект был поддержан депутатами парламента сразу в двух чтениях. Против проголосовало лишь двое политиков — оба из партии "Слуга народа".

Проголосованный документ вернет оплату оплату пошлины и ПДВ на импортные товары, а также во время растаможки "евроблях". Изменения должны вступить в силу уже с начала июля.

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Напомним, что так называемая "нулевая растаможка" официально заработала в Украине с середины апреля. За это время многие наши соотечественники воспользовались возможностью и ввезли в страну купленный за рубежом автомобиль.

"Телеграф", к слову, писал, что новоприобретенных машин не так много, поэтому говорить о проблеме пробок из-за засилья "евроблях" не придется. Также мы отметили еще несколько популярных мифов по этой теме, которые с легкостью развенчал эксперт.