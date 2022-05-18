Пригон "евробляхи" из-за границы: какие автомобили растаможивать нельзя

Во время войны с украинцев была снята налоговая нагрузка при ввозе машин из Европы

Подержанные автомобили из европейских стран стали для украинцев значительно дешевле, ведь в стране продолжается действие нулевого растаможивания, которое было введено из-за военной агрессии россии. Уже совсем скоро "лайтовый" бесплатный режим растаможки правительство может отменить, поэтому "Телеграф" решил разобраться, какие автомобили украинцы могут привезти из-за границы, а на ввоз каких транспортных средств действует жесткое табу.

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Как растаможить "евробляху"

Чтобы растаможить подержанное авто из Европы украинцам нужно:

снять его с регистрации за границей;

оформить договор купли-продажи и экспортные документы;

после прохождения таможенного контроля обменять номера на украинские;

зарегистрировать машину в сервисном центре МВД

При действии нулевого растаможивания здесь также действуют упрощенные правила — платить акцизный сбор, пошлины и НДС не нужно.

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Какие автомобили запрещено растаможивать в Украине

В Украине отменено 20% НДС для импорта легковых, грузовых автомобилей, а также мотоциклов, автобусов и кузовов, — пишет "Фокус".

Исключение сделали исключительно для транспортных средств россии, белорусе, а также с временно оккупированных территорий — их ввозить в Украину запрещено, так что временные упрощения в рамках бесплатного растаможивания для них не будут действовать.

Стоит отметить, что бесплатное растаможивание авто в Украине сейчас происходит по тем же правилам, что и раньше. Можно ввозить легковой транспорт экостандарта Евро-2 и выше (то есть, выпущенные после 1996 года), а вот грузовые автомобили и автобусы — не ниже Евро-5 (2010 и младше).

Ранее "Телеграф" сообщал, насколько дешевле стали автомобили в европейских странах и от каких факторов зависят их расценки.