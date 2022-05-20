Бесплатная растаможка "евроблях" для украинцев: эксперт развенчал три главных мифа

Разрешение на ввоз машин в Украину оправдало себя, уверен специалист

Возможность приобрести и без оплаты дополнительного таможенного сбора ввезти в Украину "евробляху" порадовала многих украинцев, даже не взирая на войну. Однако вместе с этим увеличилось и количество неправдивой информации, связанной с покупкой авто за рубежом.

Три главных мифа о бесплатной растаможки "евроблях" развенчал глава "Института исследований авторынка" Стансилав Бучацкий в интервью "Авто РИА".

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Миф первый. Новый закон — схема для ввоза дорогих машин

По мнению Бучацкого, разрешение на бесплатную растаможку действует по одинаковому принципу для всех. Поэтому даже если кто-то из украинцев и решил приобрести более дорогое авто, никакого закона он не нарушил.

"Суть в том, что по статистике за это время [пока действует закон — ред.], в Украину было ввезено только 40 реально дорогих авто премиум класса, — объясняет специалист. — В 90 же процентах это были автомобили, которые стоили несколько тысяч евро. Это действительно авто доступной ценовой категории, в которых действительно нуждаются украинцы".

Миф второй. Все очереди на границе от "евробляхеров"

Станислав Бучацкий не отрицает, что в нынешних очередях на пунктах пропуска в Украину есть немало людей, желающих бесплатно растаможить авто. Однако это далеко не такой процент, как об этом любят говорить. Он напоминает, что из-за войны в целом изменилась логистика по доставке товаров в Украину.

"Не работают временно порты, не работает авиатранспорт. Всю нагрузку берут на себя пункты пропуска западной границы. Даже если бы мы приняли решение о запрете импорта транспортных средств вообще, очереди все равно будут", — уверен эксперт.

По его мнению, в первую очередь следует изменить процесс прохождения госграницы, автоматизировать его и т.п.

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Миф третий. Засилье "евроблях" устроит проблемы на дорогах

По информации Бучацкого, только со средины апреля и по первые числа мая в Украину было ввезено около 30 тысяч автомобилей из Европы. Это нормальное количество импортированных машин, ведь до войны это количество могло быть вдвое больше.

"В октябре-ноябре уровень импорта достигал 50-60 тысяч машин за месяц", — объясняет эксперт.

Он уверен, что никакого коллапса для украинских дорог "евробляхи" не создадут.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому разрешено во время войны ввозить "евробляхи" в Украину и какие ограничения для авто имеются.

Также "Телеграф" писал о том, что на таможне могут искусственно создаваться проблемы для желающих бесплатно растаможить машину.