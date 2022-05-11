Укр

"Поляки офигевают": Кондратюк показал огромную очередь "евробляхеров" на границе Украины (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Очередь на границе Украины с польской стороны Новость обновлена 11 мая 2022, 22:09
Очередь на границе Украины с польской стороны

Очередь из желающих ввезти авто в Украину растянулась на многие километры

Из-за бесплатной растаможки автомобилей множество украинцев поехали в Польшу, чтобы пригнать евробляху, а новости о том, что существующие льготы могут отменить привели к тому, что с польской стороны границы образовались огромные очереди.

Шоумен Игорь Кондратюк показал, как они выглядят.

По его словам, он пытался заправиться во Львове, но из-за того, что там не было дизтоплива, ему пришлось съездить в польский Перемышль.

"На обратном пути увидел вот такую очередь! Думаю, поляки реально офигевают", — написал он.

Кондратюк выразил убеждение, что ввозить автомобили без пошлин стоит лишь в двух случаях: если человек потерял свой автомобиль из-за войны или на нужды ВСУ.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения власти Украины сделала ряд налоговых послаблений для украинцев, среди которых и "нулевая растаможка". "Телеграф" ранее писал, кто может воспользоваться льготами по ввозу "евроблях" и на какие категории автомобилей она распространяется.

Также сообщалось о том, как продлить сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах, которые были ввезены в страну до начала вторжения.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Польша #Игорь Кондратюк
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