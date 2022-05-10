Временно ввезенные авто в Украине: как во время войны продлить срок их пребывания

Если не сделать все по закону, можно получить огромный штраф

Многие украинские водители, использующие машины с иностранными номерами, столкнулись с некоторыми изменениями из-за войны. И если "евробляхери" получили небольшое послабление насчет растаможки приобретенных авто, то людям, ездящим на транспорте с изначально иностранной регистрацией, слегка хуже. Однако есть возможность продлить разрешение на пребывание таких автомобилей в Украине.

Подробнее об этом сообщает портал Finance.ua, передает "Телеграф".

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Таможенный кодекс Украины гласит о том, что из-за форс-мажорных обстоятельства останавливается течение срока, на который автомобили были ввезены временно. Этот же документ определяет и возможность продление такого срока.

В перечень подобных форс-мажоров, собственно, входят война (объявленная и необъявленная), другие боевые действия, массовая мобилизация и т.п.

Украинские таможенники имеют право продлить право пребывания подобного авто на иностранных номерах, однако для этого водителю нужно сделать ряд шагов.

Подать необходимое заявление (по определенной форме). Добавить к нему документы, которые подтверждают необходимость самого продления. Ожидать ответа таможенной службы — он может прийти письменно или в электронном виде.

Отмечается, что если специалисты решили отклонить обращение водителя, то машину следует немедленно вывезти с территории Украины.

Если же у человека не будет разрешения на подобный автомобиль, то транспорт могут конфисковать, а самого шофера оштрафовать. К слову, взыскание за такое нарушение может доходить до 170 тысяч гривен.

Напомним, что на днях некоторые изменения коснулись и "евроблях". Теперь растаможенные "под ноль" машины из Европы можно ввозить в Украину только через несколько определенных пунктов пропуска на границе.