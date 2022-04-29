Растаможить авто бесплатно смогут не все – какие требования к новым владельцам
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В связи с военным состоянием растаможка "евроблях" стало значительно дешевле
Верховная Рада Украины 24 марта приняла закон, в рамках которого в стране установили нулевую ставку пошлины, НДС и акциза на ввоз автомобилей из европейских стран. Соответствующим правом украинцев обеспечили на момент действия военного положения.
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Несмотря на новые возможности граждан Украины, представители Таможенной службы подчеркивают, что "не все так просто" и украинцам придется отвечать некоторым требованиям, если они хотят стать владельцами "евроблей" и уплатить определенные платежи в государственный бюджет.
За что нужно заплатить
- взнос в Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) во время первой регистрации транспортного средства из Европы составит около 3-5% от его стоимости;
- регистрация автомобиля – 190 гривен 15 копеек;
- свидетельство о новом владельце – 114 гривны;
- украинские номера – 135 гривен.
Какие автомобили разрешено ввозить на территорию Украины
Следует отметить, что транспортные средства, которые планируются к ввозу в Украину, должны соответствовать экологическим нормам:
- для легковых автомобилей — не ниже Евро-2,
- для грузовиков, а также пассажирских автобусов — не ниже Евро-5.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине предлагают отмену "нулевого растаможивания" автомобилей на еврономерах, которую вводили на период военного времени. В Верховную Раду уже был внесен соответствующий законопроект.
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