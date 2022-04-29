Розмитнити авто безкоштовно зможуть не всі - які вимоги до нових власників
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У зв'язку із воєнним станом розмитнення "євроблях" стало значно дешевшим
Верховна Рада України 24 березня ухвалила закон, в рамках якого в країні встановили нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на ввезення автомобілів з європейськи країн. Відповідним правом українців забезпечили на момент дії воєнного стану.
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Попри нові можливості громадян України, представники Митної служби наголошують, що "не все так просто" і українцям доведеться відповідати деяким вимогам, якщо вони хочуть стати власниками "євроблях" та сплатити певні платежі до державного бюджету.
За що потрібно заплатити
- внесок до Пенсійного Фонду України (ПФУ) під час першої реєстрації транспортного засобу з Європи становитиме близько 3-5% від його вартості;
- реєстрація автомобілю – 190 гривень 15 копійок;
- свідоцтво про нового власника – 114 гривні;
- українські номери – 135 гривень.
Які автомобілі дозволено ввозити на територію України
Варто наголосити, що транспортні засоби, які плануються до ввезення до України, повинні відповідати екологічним нормам:
- для легкових автомобілів — не нижче за Євро-2,
- для вантажівок, а також пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують скасування "нульового розмитнення" автомобілів на єврономерах, яке вводили на період воєнного часу. У Верховну Раду вже внесли відповідний законопроєкт.
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