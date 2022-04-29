Розмитнити авто безкоштовно зможуть не всі - які вимоги до нових власників

У зв'язку із воєнним станом розмитнення "євроблях" стало значно дешевшим

Верховна Рада України 24 березня ухвалила закон, в рамках якого в країні встановили нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на ввезення автомобілів з європейськи країн. Відповідним правом українців забезпечили на момент дії воєнного стану.

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Попри нові можливості громадян України, представники Митної служби наголошують, що "не все так просто" і українцям доведеться відповідати деяким вимогам, якщо вони хочуть стати власниками "євроблях" та сплатити певні платежі до державного бюджету.

За що потрібно заплатити

внесок до Пенсійного Фонду України (ПФУ) під час першої реєстрації транспортного засобу з Європи становитиме близько 3-5% від його вартості;

реєстрація автомобілю – 190 гривень 15 копійок;

свідоцтво про нового власника – 114 гривні;

українські номери – 135 гривень.

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Які автомобілі дозволено ввозити на територію України

Варто наголосити, що транспортні засоби, які плануються до ввезення до України, повинні відповідати екологічним нормам:

для легкових автомобілів — не нижче за Євро-2,

для вантажівок, а також пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують скасування "нульового розмитнення" автомобілів на єврономерах, яке вводили на період воєнного часу. У Верховну Раду вже внесли відповідний законопроєкт.