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Розмитнити авто безкоштовно зможуть не всі - які вимоги до нових власників

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Що потрібно знати, аби ввезти авто з-за кордону Новина оновлена 29 квітня 2022, 14:57
Що потрібно знати, аби ввезти авто з-за кордону

У зв'язку із воєнним станом розмитнення "євроблях" стало значно дешевшим

Верховна Рада України 24 березня ухвалила закон, в рамках якого в країні встановили нульову ставку мита, ПДВ та акцизу на ввезення автомобілів з європейськи країн. Відповідним правом українців забезпечили на момент дії воєнного стану.

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Попри нові можливості громадян України, представники Митної служби наголошують, що "не все так просто" і українцям доведеться відповідати деяким вимогам, якщо вони хочуть стати власниками "євроблях" та сплатити певні платежі до державного бюджету.

За що потрібно заплатити

  • внесок до Пенсійного Фонду України (ПФУ) під час першої реєстрації транспортного засобу з Європи становитиме близько 3-5% від його вартості;
  • реєстрація автомобілю – 190 гривень 15 копійок;
  • свідоцтво про нового власника – 114 гривні;
  • українські номери – 135 гривень.

Які автомобілі дозволено ввозити на територію України

Варто наголосити, що транспортні засоби, які плануються до ввезення до України, повинні відповідати екологічним нормам:

  • для легкових автомобілів — не нижче за Євро-2,
  • для вантажівок, а також пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні пропонують скасування "нульового розмитнення" автомобілів на єврономерах, яке вводили на період воєнного часу. У Верховну Раду вже внесли відповідний законопроєкт.

Теги:
#Європа #Автомобіль #Розмитнення #Євробляхі
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