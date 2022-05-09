Укр

Ограничений становится все больше: в Украину "евробляхи" можно ввезти только через три пограничных пункта

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кабмин снова уменьшил количество КПП, где можно растаможить "евробляху" Новость обновлена 09 мая 2022, 17:43
Кабмин снова уменьшил количество КПП, где можно растаможить "евробляху"

Ввоз "евроблях" через Венгрию стал невозможным

В Украине пока только готовятся отменить "нулевое растаможивание" автомобилей из-за границы, однако и других ограничений по ввозу "евробях" хватает. В частности, Кабмин еще больше уменьшил количество пунктов пропуска, где можно растаможить ввезенное транспортное средство.

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 3 мая 2022 №354-р.

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Отныне приобретенные "евробляхи" в Украину можно завозить только через пункты пропуска "Устилуг" и "Грушев" на границе с Польшей и "Малый Березный" на границе со Словакией.

Напомним, что с 25 апреля автомобили из Европы завозили через пункты "Угринов", "Грушев", "Смольник" и "Устилуг" (на польской границе), а также через "Малый Березный" на словацкой и через "Звонковое" и "Косино" на венгерской границе. Теперь же "евробляхи" завести через Венгрию стало невозможно, а на польской границе количество пунктов пропуска сократили вдвое.

Следует отметить, что растаможить автомобили для передачи на фронт можно в любом открытом пункте пропуска. Вышеуказанные ограничения не касаются волонтеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.

Также мы писали, что ввезенные в Украину авто должны соответствовать экологическим нормам, так для легковых авто это не ниже Евро-2, а для грузовых и пассажирских автобусов – не ниже Евро-5.

Теги:
#Украина #Польша #Словакия #КПП #Растаможка #Євробляха
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