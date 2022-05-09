Обмежень стає все більше: в Україну "євробляхи" можна ввезти лише через три прикордонних пункти

Ввозити "євробляхи" через Угорщину стало неможливим

В Україні поки тільки готуються скасувати "нульове розмитнення" автомобілів з-за кордону, однак й інших обмежень щодо ввезення "євроблях" вистачає. Зокрема, Кабмін ще більше зменшив кількість пунктів пропуску, де можна розмитнити ввезений транспортний засіб.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 3 травня 2022 року №354-р.

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Відтепер, придбані "євробляхи" в Україну можна завозити лише через пункти пропуску "Устилуг" та "Грушів" на кордоні з Польщею та "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.

Нагадаємо, що з 25 квітня автомобілі з Європи завозили через пункти "Угринів", "Грушів", "Смільник" та "Устилуг" (на польському кордоні), а також через "Малий Березний" на словацькому та через "Дзвінкове" і "Косино" на угорському кордоні. Тепер же "євробляхи" завести через Угорщину стало неможливим, а на польському кордоні кількість пунктів пропуску скоротили вдвічі.

Варто зазначити, що розмитнити автомобілі для передачі на фронт можна у будь-якому відчиненому пункті пропуску. Вищевказані обмеження не стосуються волонтерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за що водіям доведеться заплатити при ввезенні "євробляхи" в Україну під час воєнного стану.

Також ми писали, що ввезені в Україну авто повинні відповідати екологічним нормам, так для легкових авто це не нижче за Євро-2, а для вантажних і пасажирських автобусів — не нижче за Євро-5.