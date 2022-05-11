"Поляки офігевують": Кондратюк показав величезну чергу "євробляхерів" на кордоні України (відео)
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Черга з охочих ввезти авто в Україну розтяглася на багато кілометрів
Через безкоштовну розмитнення автомобілів багато українців поїхали до Польщі, щоб пригнати євробляху, а новини про те, що чинні пільги можуть скасувати, призвели до того, що з польського боку кордону утворилися величезні черги.
Шоумен Ігор Кондратюк показав, як вони виглядають.
За його словами, він намагався заправитися у Львові, але через те, що там не було дизпалива, йому довелося з’їздити до польського Перемишля.
"На зворотному шляху побачив ось таку чергу! Думаю, поляки реально офігівають", — написав він.
Кондратюк висловив переконання, що ввозити автомобілі без мит варто лише у двох випадках: якщо людина втратила свій автомобіль через війну, або на потреби ЗСУ.
Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення влада України зробила низку податкових послаблень для українців, серед яких і "нульове розмитнення". "Телеграф" раніше писав, хто може скористатися пільгами щодо ввезення "євроблях" і на які категорії автомобілів вона поширюється.
Також повідомлялося про те, як продовжити термін перебування в Україні автомобілів на єврономерах, які були ввезені в країну до початку вторгнення.
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