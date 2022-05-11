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"Поляки офігевують": Кондратюк показав величезну чергу "євробляхерів" на кордоні України (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Черга на кордоні України з польської сторони Новина оновлена 11 травня 2022, 22:09
Черга на кордоні України з польської сторони

Черга з охочих ввезти авто в Україну розтяглася на багато кілометрів

Через безкоштовну розмитнення автомобілів багато українців поїхали до Польщі, щоб пригнати євробляху, а новини про те, що чинні пільги можуть скасувати, призвели до того, що з польського боку кордону утворилися величезні черги.

Шоумен Ігор Кондратюк показав, як вони виглядають.

За його словами, він намагався заправитися у Львові, але через те, що там не було дизпалива, йому довелося з’їздити до польського Перемишля.

"На зворотному шляху побачив ось таку чергу! Думаю, поляки реально офігівають", — написав він.

Кондратюк висловив переконання, що ввозити автомобілі без мит варто лише у двох випадках: якщо людина втратила свій автомобіль через війну, або на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення влада України зробила низку податкових послаблень для українців, серед яких і "нульове розмитнення". "Телеграф" раніше писав, хто може скористатися пільгами щодо ввезення "євроблях" і на які категорії автомобілів вона поширюється.

Також повідомлялося про те, як продовжити термін перебування в Україні автомобілів на єврономерах, які були ввезені в країну до початку вторгнення.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Польща #Ігор Кондратюк
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