В Україні можуть скасувати пільги на ввезення автомобілів: чим це загрожує

Експерти очікують негативних наслідків для українського ринку у разі ухвалення законопроєкту

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії Верховна Рада запровадила низку податкових пільг для бізнесу та простих українців, серед яких і скасування мит на ввезення автомобілів. Втім, невдовзі цю норму можуть скасувати.

Як повідомив Інститут законодавчих ідей (ІЗІ), про це йдеться у законопроєкті №7311-Д, який був зареєстрований у парламенті 1 травня.

Зазначається, що окрім повернення мит цим документом будуть також повернені й перевірки для бізнесу, що може позначитися на і так непростій ситуації для українських підприємців.

"Скасування податкових послаблень, а також повернення перевірок бізнесу, додатковий контроль можуть у короткий термін призвести до інфляції, погіршення бізнес-клімату і навіть призупинення обігу певних товарів", — вважає виконавчий директор ІЗІ Мартина Богуславець.

Пільгове розмитнення все ще діятиме для пікапів, випущених після 2017 року, проте інші категорії автомобілів доведеться ввозити за старими правилами.

Тим самим експерти вважають, що держава "давить на гальма" для авторинку, який в Україні тільки почав оживати. Скасування пільг також зачепить і суміжні автомобільні галузі, на кшталт СТО.

Законопроєкт також скасовує норму про швидке проходження митних перевірок, а також пропонує збільшити військовий збір із 1,5% до 3%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які в Україні існують обмеження щодо ввезення "євроблів" та які категорії людей можуть це зробити.