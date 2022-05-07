В Украине могут отменить льготы на ввоз автомобилей: чем это грозит

Эксперты ожидают негативных последствий для украинского рынка в случае принятия законопроекта

После начала полномасштабного военного вторжения россии Верховная Рада ввела ряд налоговых льгот для бизнеса и простых украинцев, среди которых и отмена пошлин на ввоз автомобилей. Впрочем, вскоре эту норму могут отменить.

Как сообщил Институт законодательных идей (ИЗИ), об этом идет речь в законопроекте №7311-Д, который был зарегистрирован в парламенте 1 мая.

Отмечается, что помимо возвращения пошлин этим документом будут также возвращены и проверки для бизнеса, что может сказаться на и без того непростой ситуации для украинских предпринимателей.

"Отмена налоговых послаблений, а также возврат проверок бизнеса, дополнительный контроль могут в короткие сроки привести к инфляции, ухудшению бизнес-климата и даже приостановке оборота определенных товаров", — считает исполнительный директор ИЗИ Мартына Богуславец.

Льготная растаможка все еще будет действовать для пикапов, выпущенных после 2017 года, однако другие категории автомобилей придется ввозить по старым правилам.

Тем самым, эксперты считают, что государство "давит на тормоза" для авторынка, который в Украине только начал оживать. Отмена льгот также коснется и смежных автомобильных отраслей, вроде СТО.

Законопроект также отменяет норму о быстром прохождении таможенных проверок, а также предлагает увеличить военный сбор с 1,5% до 3%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие в Украине существуют ограничения по ввозу "евроблях" и какие категории людей могут это сделать.