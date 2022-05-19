У желающих ввезти "евробляху" в Украину появились серьезные проблемы

Появилось мнение, что сотрудники таможни не слишком рады подобному ввозу автомобилей

На границах Украины и западных стран сейчас наблюдаются большие пробки, значительную часть из которых составляют водители, которые хотят воспользоваться нулевым растаможиванием авто. По мнению бизнесмена Дениса Долинского, эти проблемы при въезде в страну абсолютно искусственны, а создаются самими таможенниками — чтобы вернуть возможность получать "откаты".

Об этом Долинский рассказал изданию "Страна", передает "Телеграф".

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По словам бизнесмена, сейчас на границе происходит настоящий бардак. Специально "тормозится" проверка различных грузов, хотя вслух и звучат заверения об обратном.

"Со стороны в сторону ходят без дела, нужно заполнять кучу каких-то формуляров, — рассказывает Денис Долинский. — Нужно заполнить четыре документа, отнести в одно окно, принести потом в другое, подписать, проверить. Это занимает пять часов у одной машины".

Такая пропускная "скорость" является весьма проблемной, ведь общая длительность пробок на украинской границе достигает местами 15-20 километров. Среди ждущих своей очереди не только "евробляхеры", но и люди, везущие гуманитарную или военную помощь, машины для ВСУ, и просто пытающиеся вернуться домой украинцы.

Долинский считает, что процедуру проверки на границе сейчас, во время войны, нужно упростить максимально — до состояния "поставил галочку и поехал" или же засвидетельствовать все и вовсе в электронном виде. Однако это, добавляет бизнесмен, абсолютно невыгодно самим таможенникам.

"Это же целый бизнес местных царьков, — поясняет он. — Таможенники сами создали пробки и уверяют, что это все из-за нулевой растаможки. Никто же им сейчас не платит никаких взяток, максимум 100 долларов за ускорение процедуры. Вот они и хотят вернуться в былые времена".

Также Долинский добавил, что без очереди разрешают проезжать только бензовозам, которые доставляют топливо в Украину. Все остальные, даже волонтеры, вынуждены ждать десятки часов. К слову, выехать из страны тоже непросто — там тоже есть пробки.

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Бизнесмен предполагает, что сотрудники таможни хотят сделать все возможное, дабы закон о бесплатной растаможке побыстрее отменили.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала мая возможность въехать в Украину на новенькой "евробляхе" есть только для трех конкретных пропускных пунктов. Остальные надеялись "разгрузить" от потока машин.

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