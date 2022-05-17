Нулевое растаможивание "евроблях" в Украине: насколько подешевели авто и от чего зависит их цена

Импортные авто стали значительно дешевле, однако совсем скоро "лайтовый" режим растаможки могут отменить

В Украине правительство внесло изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты на период действия военного положения. В частности, внедрено так называемое нулевое растаможивание при покупке автомобиля за границей. Это значит, что во время войны с украинцев была снята налоговая нагрузка при ввозе авто из европейских стран.

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Действительно ли растаможка стала совершенно бесплатной?

Большинство людей ошибочно считают, что "нулевой" ввоз автомобилей означает вообще безвозмездный ввоз подержанной машины на территорию Украины, однако это не совсем так. Как пишет издание "Юридическая газета", покупателю нужно будет оплатить услуги за регистрацию транспортного средства в сервисном центре МВД, а также налог в Пенсионный фонд. Последний обойдется в 3-5% от стоимости приобретенного авто.

После завершения процедуры по ввозу автомобиля в Украину новый владелец должен получить свидетельство о регистрации машины, а также украинские номерные знаки. За это тоже придется выложить дополнительные деньги.

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Насколько дешевле стали авто во время нулевого растаможивания?

Стоимость растаможки транспортного средства будет зависеть от нескольких пунктов:

возраст автомобиля,

объем и тип двигателя,

сумма, за которую машина была приобретена в одной из стран ЕС.

К примеру, если желаемый вами автомобиль имеет 10-летний стаж, дизельный двигатель объемом 1 500 куб. см, стоил в европейских странах 5 тысяч евро, то сейчас цена растаможки составит около 2 800 евро. Растаможка пятилетнего автомобиля с такими же характеристиками, но ценой в 8 тысяч евро обойдется во время нулевого растаможивания примерно в 2 975 евро.

Так, во время действия нулевого растаможивания, отменяющего все платежи, стоимость машин стала меньше примерно на 30%, а в некоторых случаях – и на 70%.

"Цены уменьшились, но не на все модели и не резко. Это постепенный процесс, поэтому на резкий обвал рассчитывать не стоит. Постепенно старая часть автопарка заменяется более новой", – прокомментировали ситуацию в Институте исследований авторынка.

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