Привезти авто из-за границы во время войны: как это сделать мужчинам призывного возраста

Импортные автомобили пока что значительно дешевле

В Украине правительство приняло решение об упрощении ввоза автомобилей из стран Европейского Союза. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей. Однако в условиях военного положения, которое длится в нашем государстве с 24 февраля, соответствующее разрешение повлекло за собой ряд проблем для тех, кто занимается перевозкой гуманитарных грузов, ведь очереди на границах просто космические. Пока решение об отмене "нулевого растаможивания" в Украине не приняли, "Телеграф" решил более подробно объяснить, как мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) привезти автомобиль из-за границы.

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Кому не разрешается пересекать границу?

Текст Закона Украины "О правовом режиме военного положения" утверждает, что в выезде в другие страны на период военного положения отказано таким категориям украинцев, как:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины;

женщины, входящие в перечень военнообязанных (но не те, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации — ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Как выезжают за автомобилями мужчины, которым запрещено покидать страну?

В это нелегкое время эксперты советуют ехать за границу за автомобилем или использовать для этого посредников только в случае крайней необходимости, пишет "epravda"

Как мы отметили ранее, во время военного положения выезд за пределы страны мужчинам призывного возраста запрещен, однако есть исключения:

мужчины, имеющие отсрочку от призыва,

сняты с военного учета по непригодности,

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Если из-за вышеупомянутых ограничений уехать лично за границу у украинца мужского пола нет возможности, а доверить выезд другому доверенному лицу он не может, то для того, чтобы привезти автомобиль из другой страны, правительство позволяет привлечь посредника.

Работающие пункты, где украинцы могут растаможить авто для собственных нужд

Из-за большого потока транспорта из стран ЕС правительство приняло решение ограничить количество пунктов для растаможки автомобилей для собственных нужд.

Так, с 25 апреля украинцы должны сделать это только на шести таможенных пунктах, а именно:

на польской границе – "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг".

на словацкой границе – "М. Березный".

на венгерской границе – "Довинково", "Косино".

Ранее Телеграф детально объяснял, каким образом украинцы могут самостоятельно растаможить и задекларировать автомобиль, привезенный из-за границы.