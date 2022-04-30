Привезти авто з-за кордону під час війни: як це зробити чоловікам призовного віку

Імпортні авто наразі значно дешевші

В Україні уряд прийняв рішення щодо спрощення ввезення автомобілів з країн Європейського Союзу. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок. Проте в умовах воєнного стану, який триває в нашій державі з 24 лютого, відповідний дозвіл потягнув за собою низку проблем для тих, хто займається перевезенням гуманітарних вантажів, адже черги на кордонах просто космічні. Поки рішення щодо скасування "нульового розмитнення" в Україні не прийняли, "Телеграф" вирішив детальніше пояснити, як чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) привезти автомобіль з-за кордону.

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Кому не дозволяється перетинати кордон?

Текст Закону України "Про правовий режим воєнного стану" стверджує, що у виїзді до інших країн на період воєнного стану відмовлено таким категоріям українців, як:

чоловіки віком від 18 до 60 років, котрі можуть бути призвані до лав Збройних Сил України;

жінки, котрі входять до переліку військовозобов'язаних (але не ті, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації — ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як виїжджають по авто чоловіки, яким заборонено залишати країну?

У цей нелегкий час експерти радять їхати за кордон за автомобілем або використовувати для цього посередників лише у випадку крайньої необхідності, — пише "epravda"

Як ми зазначили раніше, під час воєнного стану виїзд за межі країни чоловікам призовного віку заборонено, проте є винятки:

чоловіки, які мають відстрочку від призову,

зняті з військового обліку через непридатність,

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років.

Якщо через вищезгадані обмеження виїхати особисто за кордон українець чоловічої статі змоги не має, а довірити виїзд іншій довіреній особі він не може, то для того, щоб привезти автівку з іншої країни, уряд дозволяє залучити посередника.

Працюючі пункти, де українці можуть розмитнити авто для власних потреб

Через великий потік транспорту з країн ЄС уряд прийняв рішення обмежити кількість пунктів для розмитнення автомобілів для власних потреб.

Так, з 25 квітня українці мають зробити це лише на шести митних пунктах, а саме:

на польському кордоні – "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг".

на словацькому кордоні – "М. Березний".

на угорському кордоні – "Давінкове", "Косіно".

Раніше "Телеграф" детально пояснював, яким чином українці можуть самостійно розмитнити та задекларувати автомобіль, привезений з-за кордону.