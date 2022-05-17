Нульове розмитнення "євроблях" в Україні: наскільки подешвешали авто і від чого залежить їх ціна

Імпортні авто стали значно дешевші, проте зовсім скоро "лайтовий" режим розмитнення можуть скасувати

В Україні уряд вніс зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів на період дії воєнного стану. Зокрема, впроваджено так зване нульове розмитнення при купівлі автомобіля за кордоном. Це означає, що під час війни з українців було знято податкове навантаження при ввезенні авто з європейських країн.

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Чи справді розмитнення стало зовсім безкоштовним?

Більшість людей помилково вважають, що "нульовий" ввіз автівок означає взагалі безоплатне ввезення вживаної машини на територію України, проте це не зовсім так. Як пише видання "Юридична газета", покупцеві потрібно буде сплатити послуги за реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС, а також податок до Пенсійного фонду. Останній обійдеться у 3-5% вартості придбаного авто.

Після завершення процедури по ввезенню автомобіля до України новий власник повинен також отримати свідоцтво про реєстрацію машини, а також українські номерні знаки. За це також доведеться викласти додаткові гроші.

Наскільки дешевшими стали авто під час нульового розмитнення?

Вартість розмитнення транспортного засобу буде залежати від кількох пунктів:

вік автомобіля,

об’єм і тип двигуна,

сума, за яку машина була придбана в одній з країн ЄС.

До прикладу, якщо бажаний вами автомобіль має 10-річний "стаж", дизельний двигун об'ємом 1 500 куб\см, коштував в європейських країнах 5 тисяч євро, то зараз ціна розмитнення складе близько 2 800 євро. Розмитнення п’ятирічної автівки з такими ж характеристиками, але ціною у 8 тисяч євро обійдеться під час нульового розмитнення приблизно у 2 975 євро.

Так, під час дії нульового розмитнення, який скасовує всі платежі, вартість машин стала меншою приблизно на 30%, а в деяких випадках – і на 70%.

"Ціни зменшилися, але не на всі моделі та не різко. Це поступовий процес, тож на різкий обвал розраховувати не варто. Поступово стара частина автопарку замінюється новішою", – прокоментували ситуацію в Інституті досліджень авторинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як привезти автомобіль українцям призовного віку під час дії воєнного стану в країні.