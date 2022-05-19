У бажаючих ввезти "євробляху" в Україну з’явилися серйозні проблеми
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З’явилася думка, що працівники митниці не дуже раді подібному ввезенню авто
На кордонах України та західних країн зараз спостерігаються великі пробки, значну частину з яких становлять водії, котрі хочуть скористатися нульовим розмитненням авто. На думку бізнесмена Дениса Долинського, ці проблеми при в’їзді в країну є абсолютно штучними, бо створюються самими митниками — щоб повернути можливість отримувати "відкати".
Про це Долинський розповів виданню "Страна", передає "Телеграф".
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За словами бізнесмена, зараз на кордоні відбувається справжній бардак. Спеціально "гальмується" перевірка різних вантажів, хоча вголос і звучать запевнення про інше.
"Зі сторони в сторону ходять без діла, треба заповнювати купу якихось формулярів, — розповідає Денис Долинський. — Слід заповнити чотири документи, віднести в одне віконце, принести потім до іншого, підписати, перевірити. Це займає п’ять годин для однієї машини" .
Така пропускна "швидкість" є вельми проблемною, адже загальна протяжність заторів на українському кордоні досягає місцями 15-20 кілометрів. Серед тих, хто чекає своєї черги не лише "євробляхери", а й люди, які везуть гуманітарну або військову допомогу, машини для ЗСУ, та українці, які просто намагаються повернутися додому.
Долинський вважає, що процедуру перевірки на кордоні зараз, під час війни, потрібно спростити максимально — до стану "поставив галочку і поїхав" або засвідчити все в електронному вигляді. Однак це, додає бізнесмен, абсолютно невигідно для самих митників.
"Це ж цілий бізнес місцевих царків, — пояснює він. — Митники самі створили пробки і запевняють, що це все через нульове розмитнення. Ніхто ж їм зараз не платить жодних хабарів, максимум 100 доларів за прискорення процедури. Ось вони і хочуть повернутися у минулі часи".
Також Долинський додав, що без черги дозволяють проїжджати лише бензовозам, які доставляють паливо до України. Решта, навіть волонтери, змушені чекати десятки годин. До слова, виїхати з країни теж непросто — там також є пробки.
Бізнесмен припускає, що співробітники митниці хочуть зробити все можливе, щоб закон про безкоштовну розмитнення якнайшвидше скасували.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку травня можливість в’їхати в Україну на новенькій "євроблісі" є лише для трьох конкретних пропускних пунктів. Інші сподівалися "розвантажити" від потоку машин.
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