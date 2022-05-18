Пригон "євробляхи" з-за кордону: які автомобілі розмитнювати не можна

Під час війни з українців було знято податкове навантаження при ввезенні машин з Європи

Вживані автомобілі з європейських країн стали для українців значно дешевші, адже в країні триває дія нульового розмитнення, що було впроваджено через військову агресії росії. Вже зовсім скоро "лайтовий" безоплатний режим розмитнення уряд може скасувати, тож "Телеграф" вирішив розібратися, які автомобілі українці можуть привезти з-за кордону, а на ввіз яких транспортних засобів діє жорстке табу.

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Як розмитнити "євробляху"

Для того, щоб розмитнити вживане авто з Європи українцям потрібно:

зняти його з реєстрації за кордоном;

оформити договір купівлі-продажу та експортні документи;

після проходження митного контролю обміняти номери на українські;

зареєструвати машину у сервісному центрі МВС.

Під час дії нульового розмитнення тут також діють спрощені правила — платити акцизний збір, мито та ПДВ не потрібно.

Які автомобілі заборонено розмитнювати в Україні

Наразі в Україні скасовано 20% ПДВ для імпорту легкових, вантажних автомобілів, а також мотоциклів, автобусів та кузовів, — пише "Фокус".

Виняток зробили виключно для транспортних засобів росії, білорусі, а також з тимчасово окупованих територій — їх ввозити в Україну заборонено, тож тимчасові спрощення в рамках безоплатного розмитнення для них не діятимуть.

Варто відзначити, що безплатне розмитнення авто в Україні зараз відбувається за тими самими правилами, що й раніше. Можна ввозити легковий транспорт екостандарту Євро-2 і вище (тобто, випущені після 1996 року), а ось вантажні автомобілі та автобуси — не нижче за Євро-5 (2010 рік і молодші).

Раніше "Телеграф" повідомляв, наскільки дешевшими стали автомобілі в європейських країнах та від яких факторів залежать їх розцінки.