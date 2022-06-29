Июль или сентябрь – когда на АЗС отменят лимиты на топливо

Импорт топлива растет и украинцам обещают свободный доступ к топливу, но когда именно - мнения разные

Народный депутат Украины Андрей Герус на брифинге в Киеве заявил, что уже в июле топливный кризис, разгоревшийся в апреле после ракетных ударов оккупантов по нефтезаводам и нефтебазам, будет преодолен.

По его словам в июне в Украину были импортированы более 600 тысяч тонн топлива из Европы, в том числе 200 тысяч тонн бензина, а остальное – дизельное топливо.

"В центре и на востоке страны пока есть определенный дефицит, но на западе уже даже очереди на заправках отсутствуют. В июле украинские автомобилисты смогут заправляться любым объемом. Однако власти призывают украинцев ответственно потреблять нефтепродукты и без особой необходимости не тратить их", – сказал народный депутат.

Впрочем, эксперты несогласны с народным депутатом, так директор фирмы "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн сказал "Телеграфу", что подобное заявление пока не соответствует положению вещей на рынке.

"Думаю, это очень преждевременное заявление. Ситуация остается шаткой, хотя динамика поставок действительно неплохая", — подчеркнул эксперт в комментарии "Телеграфу".

В компании "БРСМ-Нафта" прогнозируют, что дефицит топлива в Украине исчезнет примерно через 2-3 месяца, а цена может снизиться. При этом уже в ближайшую неделю на 1-1,5 грн может подешеветь автогаз дефицита которого уже не наблюдается.