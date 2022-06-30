Вирішить проблему раз і назавжди – у Мінекономіки анонсували будівництво паливопроводу із Польщі

Україна хоче побудувати паливопровід із Польщі, йде пошук інвесторів

Слідом за прогнозом народного депутата України Андрія Геруса, який пролунав у вівторок, 28 червня, про можливе скасування лімітів на паливо вже в липні, в міністерстві економіки України анонсували більш радикальний метод вирішення паливних проблем у країні.

Так, заступник міністра економіки України Олександр Грибан на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в ході паливного форуму "Fuel for Ukraine" у Варшаві, порушувалося питання будівництва паливопроводу, який би з’єднав польські порти з українським кордоном.

За його словами, на сьогодні паливо в Україну вже везуть залізницею, річковим та автотранспортом, але це все короткостроковий та середньостроковий інструментарій. Але основним обов’язком влади є працювати над механізмами довгострокового імпорту палива, які забезпечать безперебійну подачу в майбутньому і цю проблему може вирішити паливопровід.

"Вдалося обговорити перспективу реалізації і такий амбітний кейс з енергетичним аташе посольств США та Великобританії у Варшаві на тему потенційної участі американських інвесторів за підтримки DFC, US International Development Finance Corporati on і UKEF, United King. Ця ідея не нова, але знайшла свіжий зворотній зв’язок від наших партнерів, тож починаємо працювати і в цьому напрямі! Робота в процесі!", — написав Олександр Грибан.

Тим часом низка експертів пророкують припинення паливної кризи в Україні не раніше вересня.