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Вирішить проблему раз і назавжди – у Мінекономіки анонсували будівництво паливопроводу із Польщі

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Микита Синицін Микита Синицін
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Олександр Грибан на форумі Fuel for Ukraine
Олександр Грибан на форумі Fuel for Ukraine

Україна хоче побудувати паливопровід із Польщі, йде пошук інвесторів

Слідом за прогнозом народного депутата України Андрія Геруса, який пролунав у вівторок, 28 червня, про можливе скасування лімітів на паливо вже в липні, в міністерстві економіки України анонсували більш радикальний метод вирішення паливних проблем у країні.

Так, заступник міністра економіки України Олександр Грибан на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в ході паливного форуму "Fuel for Ukraine" у Варшаві, порушувалося питання будівництва паливопроводу, який би з’єднав польські порти з українським кордоном.

За його словами, на сьогодні паливо в Україну вже везуть залізницею, річковим та автотранспортом, але це все короткостроковий та середньостроковий інструментарій. Але основним обов’язком влади є працювати над механізмами довгострокового імпорту палива, які забезпечать безперебійну подачу в майбутньому і цю проблему може вирішити паливопровід.

"Вдалося обговорити перспективу реалізації і такий амбітний кейс з енергетичним аташе посольств США та Великобританії у Варшаві на тему потенційної участі американських інвесторів за підтримки DFC, US International Development Finance Corporati on і UKEF, United King. Ця ідея не нова, але знайшла свіжий зворотній зв’язок від наших партнерів, тож починаємо працювати і в цьому напрямі! Робота в процесі!", — написав Олександр Грибан.

Тим часом низка експертів пророкують припинення паливної кризи в Україні не раніше вересня.

Теги:
#Бензин #Польща #Паливо #Паливопровід