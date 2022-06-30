Решит проблему раз и навсегда – в Минэкономики анонсировали строительство топливопровода из Польши

Украина хочет построить топливопровод из Польши, идет поиск инвесторов

Вслед за прозвучавшим во вторник, 28 июня, прогнозом народного депутата Украины Андрея Геруса о возможной отмене лимитов на топливо уже в июле, в министерстве экономики Украины анонсировали более радикальный метод решения топливных проблем в стране.

Так, заместитель министра экономики Украины Александр Грибан на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе топливного форума "Fuel for Ukraine" в Варшаве, поднимался вопрос строительства топливопровода, который бы соединил польские порты с украинской границей.

По его словам на сегодняшний день топливо в Украину уже везут по железной дороге, речным и автотранспортом, но это все краткосрочный и среднесрочный инструментарий. Но основная обязанность власти — работать над механизмами долгосрочного топлива, которые обеспечат бесперебойную подачу в будущем и эту проблему может решить топливопровод.

"Удалось обсудить перспективу реализации и такой амбициозный кейс с энергетическим атташе посольств США и Великобритании в Варшаве на тему потенциального участия американских инвесторов при поддержке DFC, US International Developme nt Finance Corporati on и UKEF, United King. Данная идея не нова, но нашла свежую обратную связь от наших партнеров, поэтому начинаем работать и в этом направлении! Работа в процессе!", — написал Александр Грибан.

Тем временем ряд экспертов предрекают прекращение топливного кризиса в Украине не ранее сентября.