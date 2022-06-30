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Решит проблему раз и навсегда – в Минэкономики анонсировали строительство топливопровода из Польши

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Никита Синицин Никита Синицин
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Александр Грибан на форуме Fuel for Ukraine
Александр Грибан на форуме Fuel for Ukraine

Украина хочет построить топливопровод из Польши, идет поиск инвесторов

Вслед за прозвучавшим во вторник, 28 июня, прогнозом народного депутата Украины Андрея Геруса о возможной отмене лимитов на топливо уже в июле, в министерстве экономики Украины анонсировали более радикальный метод решения топливных проблем в стране.

Так, заместитель министра экономики Украины Александр Грибан на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе топливного форума "Fuel for Ukraine" в Варшаве, поднимался вопрос строительства топливопровода, который бы соединил польские порты с украинской границей.

По его словам на сегодняшний день топливо в Украину уже везут по железной дороге, речным и автотранспортом, но это все краткосрочный и среднесрочный инструментарий. Но основная обязанность власти — работать над механизмами долгосрочного топлива, которые обеспечат бесперебойную подачу в будущем и эту проблему может решить топливопровод.

"Удалось обсудить перспективу реализации и такой амбициозный кейс с энергетическим атташе посольств США и Великобритании в Варшаве на тему потенциального участия американских инвесторов при поддержке DFC, US International Developme nt Finance Corporati on и UKEF, United King. Данная идея не нова, но нашла свежую обратную связь от наших партнеров, поэтому начинаем работать и в этом направлении! Работа в процессе!", — написал Александр Грибан.

Тем временем ряд экспертов предрекают прекращение топливного кризиса в Украине не ранее сентября.

Теги:
#Бензин #Польша #Топливо #Топливопровод