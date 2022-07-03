Укр

Пик потребления, ракетные удары, рост цен, снова дефицит, умение экономить – что ждет украинский топливный рынок осенью

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Осенью Украину может снова накрыть топливный кризис
Осенью Украину может снова накрыть топливный кризис

Хотя украинский рынок удалось насытить топливом, уже в августе все может измениться

Начало июля для украинских автовладельцев стало обнадеживающим – все больше топлива появляется в продаже, что позволяет снижать и даже отменять лимиты на АЗС.

Однако директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн призывает украинцев смотреть на вещи без лишнего оптимизма, поскольку впереди непростой период. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам осенью Европу, а с ней и Украину, ожидают непростые времена на "топливном фронте". Так, перед странами ЕС встанут следующие проблемы:

  • дефицита нефти из-за "постковидного" восстановления экономики и отсутствия нефтепереработки, причем в Европе ситуация ухудшается из-за отказа от российских нефтепродуктов;
  • высокие цены;
  • как именно эмбарго против рф повлияет на ситуацию, никто не знает;
  • Европа точно будет экономить топливо, что станет проблемой для Украины.

Для Украины все это будет иметь свои последствия, к которым эксперт относит:

  • на горизонте август-октябрь — сезонный пик потребления топлива, когда его понадобится на 20-30% больше, кроме того в Европе увеличивается нагрузка на транспортные коридоры из-за увеличения экспорта продовольственных и других товаров из Украины, что затруднит импорт топлива;
  • найти топливо будет сложнее, поскольку страны ЕС будут ориентироваться прежде всего на собственное внутреннее потребление и лишь потом – на экспорт;
  • война продолжается, а соответственно возможны новые удары и разрушение инфраструктуры;
  • необходимо осознать, что необходимо изменение привычки расхода топлива, проще говоря его экономии;
  • нужно продолжать тесный диалог с ключевыми странами-поставщиками и перевозчиками. Например, та же Германия концептуально хочет помочь, но не очень понимает, как именно она может это сделать в топливной отрасли?

Тем временем на июль эксперты прогнозируют снижение цен на топливо по всем позициям – бензину, дизельному топливу и автогазу.

Теги:
#Бензин #Топливо #АЗС #Топливный кризис