Пик потребления, ракетные удары, рост цен, снова дефицит, умение экономить – что ждет украинский топливный рынок осенью

Хотя украинский рынок удалось насытить топливом, уже в августе все может измениться

Начало июля для украинских автовладельцев стало обнадеживающим – все больше топлива появляется в продаже, что позволяет снижать и даже отменять лимиты на АЗС.

Однако директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн призывает украинцев смотреть на вещи без лишнего оптимизма, поскольку впереди непростой период. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам осенью Европу, а с ней и Украину, ожидают непростые времена на "топливном фронте". Так, перед странами ЕС встанут следующие проблемы:

дефицита нефти из-за "постковидного" восстановления экономики и отсутствия нефтепереработки, причем в Европе ситуация ухудшается из-за отказа от российских нефтепродуктов;

высокие цены;

как именно эмбарго против рф повлияет на ситуацию, никто не знает;

Европа точно будет экономить топливо, что станет проблемой для Украины.

Для Украины все это будет иметь свои последствия, к которым эксперт относит:

на горизонте август-октябрь — сезонный пик потребления топлива, когда его понадобится на 20-30% больше, кроме того в Европе увеличивается нагрузка на транспортные коридоры из-за увеличения экспорта продовольственных и других товаров из Украины, что затруднит импорт топлива;

найти топливо будет сложнее, поскольку страны ЕС будут ориентироваться прежде всего на собственное внутреннее потребление и лишь потом – на экспорт;

война продолжается, а соответственно возможны новые удары и разрушение инфраструктуры;

необходимо осознать, что необходимо изменение привычки расхода топлива, проще говоря его экономии;

нужно продолжать тесный диалог с ключевыми странами-поставщиками и перевозчиками. Например, та же Германия концептуально хочет помочь, но не очень понимает, как именно она может это сделать в топливной отрасли?

Тем временем на июль эксперты прогнозируют снижение цен на топливо по всем позициям – бензину, дизельному топливу и автогазу.