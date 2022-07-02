Скільки коштуватиме паливо – експерти дали прогноз щодо цін на бензин, дизпаливо та автогаз

У липні палива в Україні стане не лише більше, але воно ще й знизиться в ціні

Ситуація з дефіцитом палива, що почалася наприкінці квітня через цілеспрямовані дії російських агресорів, покращилася – мережі АЗС оголошують про відміну лімітів на паливо, а влада обіцяє провести паливопровід. Більше того, експерти прогнозують поступове зниження цін на бензин та дизпаливо.

Про це пише "Forbes", посилаючись на думку експертів, які прогнозують зниження цін на дизпаливо та бензин у середньому на 1-2 гривні протягом липня.

В результаті середні ціни на бензин найближчим часом становитимуть 50 гривень за літр та дизельного палива близько 55-56 гривень, прогнозує аналітик Upeco Олександр Сіренко. До кінця липня за прогнозом співвласника мережі АЗС Prime Дмитра Леушкіна ціна впаде до 49 гривень за літр бензину та 53-54 гривень за дизпаливо.

Як розповів "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, протягом найближчого тижня має знизитися ціна автогазу приблизно на 1,5-2 гривні, тож середня ціна складе 35-37 гривень за літр.

Тим часом народний депутат Андрій Герус та учасники паливного ринку сперечаються, коли на українському паливному ринку зникне дефіцит.