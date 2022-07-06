Війна — день 133: окупанти заворушилися у Херсоні, скандал із довідками від військкоматів в Україні

Оперативно про головне 6 липня

Російські війська 133 дні ведуть повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти просуваються на східному фронті і збільшують кількість обстрілів по передовій. Крім того, від ударів ворога страждають і мирні міста. На південному напрямку загарбники підозріло активізувалися, готуючись до контрнаступу ЗСУ. В Україні заговорили про необхідність чоловікам отримувати довідки від військкомату для виїзду за межі своєї області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив українців виконувати вимоги закону, а ось президент України Володимир Зеленський заявив, що це рішення ухвалили без нього.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 6 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Харків зазнав масованого ракетного обстрілу. Згідно з інформацією місцевих телеграм-каналів, по місту було випущено щонайменше шість ракет, проте частина з них буда перехоплена засобами ППО. Відомо також, що після одного із вибухів у місті почалася пожежа.

00:00 ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Зведення новин за 3 липня можна прочитати в нашій статті: "Війна — день 130: вихід української армії з Лисичанська, погрози лукашенка".

Головна інформація за 4 липня доступна у нашому матеріалі: "Війна — день 131: відступ на Донбасі, тривожна заява Зеленського".

З новинами минулої доби, 5 липня, можна ознайомитися у зведенні за вівторок: "Війна — день 132: ЗСУ "утужать" склади окупантів по всьому фронту і просуваються на півдні".