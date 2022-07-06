Зеленський прокоментував чутки щодо Генштабу: "Це ні про що"

Жодного конфлікту з військовими у Зеленського немає

У середу, 6 липня, на 133-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський висловився щодо роботи з Генштабом ЗСУ.

Відповідну заяву глава держави зробив у середу у коментарі для журналістів, передає "Українська правда".

Президент зазначив, що між ним та Генштабом немає жодних непорозумінь, а питання про дозволи на переміщення військовозобов’язаних Зеленський назвав "дрібною помилкою".

"У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні ( 6 липня – ред.) було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня. Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять.

Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", — заявив Зеленський.

Зазначимо, кремлівська пропаганда постійно намагається вкидати фейки про нібито конфлікт між Офісом президента та Генеральним штабом ЗСУ.

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Нагадаємо, 5 липня Генштаб ЗСУ оголосив про обмеження на переміщення військовозобов’язаних територією України. Залужний закликав українців виконати свій обов’язок під час війни, проте Зеленський у результаті скасував це рішення військових, цей Порядок буде доопрацьовано.