"Ви потрібні країні": Залужний прояснив ситуацію з дозволами для переміщення чоловіків по Україні

Українцям пояснили, що така міра потрібна для впорядкування обліку у військкоматах

Громадян України у вівторок, 5 липня, сколихнула новина, що для поїздок Україною чоловікам призовного віку знадобиться дозвіл від військкомату. Прояснити ситуацію вирішив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

У власному Telegram-каналі український генерал нагадав, що в країні війна і чоловіки потрібні для того, щоб стати на її захист.

Він закликав призовників та військовозобов'язаних з'явитися у військкомати та поновитися на обліку, якщо цього ще не було зроблено.

"Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", — зазначив Залужний.

Тим часом координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека у коментарі "РБК Україна" пояснила, що військовозобов'язані чоловіки зможуть пересуватися країною без дозволів від військкоматів, а дозвіл знадобиться лише тим, хто вирішив змінити місце свого проживання — цій категорії необхідно знятися з обліку військовозобов'язаних на попередньому місці та стати на облік вже на новому.

"Мета впорядкувати облік, щоб наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хтось зрозумів", — повідомила вона, заявивши, що "можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписано".

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