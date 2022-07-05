"Вы нужны стране": Залужный прояснил ситуацию с разрешениями для перемещения мужчин по Украине

Украинцам объяснили, что такая мера необходима для упорядочения учета в военкоматах

Граждан Украины во вторник, 5 июля, всколыхнула новость, что для поездок по Украине мужчинам призывного возраста понадобится разрешение от военкомата. Прояснить ситуацию решил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

В собственном Telegram-канале украинский генерал напомнил, что в стране война и мужчины нужны для того, чтобы встать на ее защиту.

Он призвал призывников и военнообязанных явиться в военкоматы и возобновиться на учете, если это еще не было сделано.

"Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось", — отметил Залужный.

Между тем, советница Залужного Евгения Рябека в комментарии "РБК Украина" пояснила, что военнообязанные мужчины смогут передвигаться по стране без разрешений от военкоматов, а разрешение понадобится только тем, кто решил сменить место своего проживания — этой категории необходимо сняться с учета военнообязанных на предыдущем месте и стать на учет уже на новом.

"Цель упорядочить учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но общество истолковывает его так, как кто-то понял", — сообщила она, заявив, что "возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан".

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