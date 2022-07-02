Хто може отримати бронь від мобілізації на період воєнного стану

Підприємства та держустанови можуть бронювати своїх працівників

Відстрочку від призову до війська може отримати будь-який громадянин, якщо його робота необхідна для задоволення потреб Збройних сил та населення.

Хто, за яких умов та на який термін може отримати бронювання пояснили в Асоціації правників України.

В умовах війни державні органи влади, банки та низка підприємств зобов'язані забезпечувати певними послугами та товарами як військових, так і цивільне населення. Тому ці установи та виробництва можуть звертатися до профільних міністерств зі списками необхідних для них працівників.

Процедуру визначено у постанові КМУ. Цей документ розширив коло організацій, які можуть претендувати на бронь. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" допускає бронювання лише на тих підприємствах, які безпосередньо виконують мобілізаційні завдання. Постанова ж розширює діапазон до всіх підприємств, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань та населення.

Вимоги до кандидатів на бронювання

Під бронь підпадають лише військовозобов’язані особи.

Бронювати можна лише найманих працівників. Фізичні особи-підприєці позбавлені такої можливості.

Відмовлять у броні людям дефіцітних військових професій.

Не можна забронювати тих, у кого є відстрочка від мобілізації з інших причин.

Подавати на бронь можна лише тих, хто проходив військову службу.

Остаточні списки формує Міністерство економіки і погоджує Мініоборони, задовольняючи запит профільних відомств або ні. Окремо своїх працівників бронює Укрзалізниця у Мінінфраструктури.

Відстрочка від мобілізації за таких умов діє до 6 місяців. Про бронювання працівника обов'язково повідомляється військкомат. Ці люди ставляться на спеціальний військовий облік.

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