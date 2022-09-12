Відстрочка від мобілізації ще на два місяці: хто може отримати та що для цього потрібно

Влада повідомляє, що продовжити строк дії відстрочки можна лише один раз

Процес загальної мобілізації в Україні триває, однак влада пішла на поступки громадянам, які ще у березні-квітні отримали можливість тимчасово не вступати до лав ЗСУ, — їм дозволили востаннє продовжити термін відстрочки на два місяці.

У Мінекономіки пояснили, яким чином військовозобов'язані чоловіки можуть продовжити відстрочку від призову на службу під час мобілізації.

Як на 2 місяці продовжити відстрочку від мобілізації

Таку можливість мають працівники підприємств, які забезпечують безперебійну роботу "трудового фронту" — в економічному та державному секторах. Для цього керівникам підприємств рекомендують:

проаналізувати необхідність продовження строку відстрочок від мобілізації своїх працівників;

подати до органу державної влади нові пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних, яким треба продовжити відстрочку, надану у березні-квітні 2022 року і вказати у ній наступну інформацію: дату, номер і назву рішення Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних працівників та обґрунтування необхідності продовження строку дії відстрочки

При цьому працівникам підприємств, які отримали відстрочку від мобілізації у березні-квітні, а станом на вересень звільнилися з роботи, документ, який тимчасово звільняв від призову, анулюють.

У Мінекономіки також зазначили, що "повторне продовження строку дії відстрочки не допускається".

"Відповідальність за включення військовозобов’язаних до Пропозицій та організацію їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час покладається на керівників органів державної влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій", — додали у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще двом категоріям чоловіків пропонують дати відстрочку від мобілізації.