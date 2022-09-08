В Україні продовжать відстрочку від мобілізації: хто отримає дозвіл

Влада не хоче допустити одномоментного удару по роботі економічного та державного сектору України

В Україні, як відомо, до кінця листопада продовжується процес загальної мобілізації. І поки частина громадян бореться за можливість отримати відстрочку від призову до армії, українці, які вже мають її, знайдуть шанс на продовження свого перебування поза армією. Поки що таке рішення стосуватиметься лише тих військовозобов’язаних, хто зміг відстрочити появу у лавах ЗСУ у березні-квітні 2022 року.

Більше деталей про нове рішення Кабміну повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України, передає "Телеграф". Зміни щодо процесу мобілізації були ухвалені урядом під час засідання 8 вересня.

Громадяни, які користувалися відстрочкою з весни, вже на початку осені мали масово втратити свої привілеї та вступити до лав української армії. Проте більшість із цих військовозобов’язаних забезпечують безперебійну роботу "трудового фронту" — в економічному та державному секторах. У разі одномоментного припинення дії відстрочки у вересні-жовтні багато підприємств втратили б своїх кваліфікованих співробітників, що могло б призвести до колапсу налагодженої системи.

Тому людям, які отримали можливість тимчасово не вступати до лав ЗСУ у березні-квітні, нададуть можливість продовжити своє перебування "на громадянці". Термін такого "доповнення" — усі два місяці. Можливість продовження є єдиною та повторно не надається.

Зазначимо, що рішення Кабміну дає змогу надавати дозвіл на відстрочку від призову підприємствам чи організаціям, де працює військовозобов’язаний українець. Раніше таку можливість мали лише органи державної влади та інші держустанови.

"Телеграф" уже розповідав, у яких випадках українці можуть отримувати повторний порядок денний у військкомат і чи є це законним. Пояснення надав юрист Ростислав Кравець.

Також ми писали, чи мають військовозобов’язані громадяни можливість не реагувати на повідомлення про призов до армії.