Мобілізація в Україні: коли можна не з’являтись у військкомат за повісткою – пояснення юриста

Існують декілька поважних причин, які можуть слугувати виправданням для військовозобов’язаного

В Україні продовжують час від часу переглядати правила загальної мобілізації, зокрема зараз на розгляді парламенту перебуває ініціатива звільнити від призову ще дві категорії чоловіків, які працюють з дітьми. Тим часом тих, хто все ж отримав повістку, цікавить питання, чи існують поважні причини для неявки за цим викликом?

Відповідь дав юрист Ростислав Кравець, пише видання "Голос Карпат". За його словами, поважні причини для неявки дійсно існують, це:

стихійне лихо;

хвороба;

смерть родича;

інша вагома обставина, яка не дозволила призовнику вчасно прибути до територіального центру комплектування.

У разі, якщо військовозобов’язаний не зможе пояснити, чому він не прибув за повісткою, на нього чекає відповідальність. Причому як адміністративна у вигляді штрафу, так і кримінальна – з позбавленням волі.

За першу неявку на уточнення даних чи проходження медкомісії призначається штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень.

Якщо з військовозобов’язаний проігнорував виклик для направлення у військову частину, за це йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років або випробувальний термін.

Як повідомляв "Телеграф", частина працюючих чоловіків можуть отримати відстрочку від призиву, якщо їх забронює роботодавець.