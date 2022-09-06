Мобилизация в Украине: когда можно не являться в военкомат по повестке – объяснение юриста

Есть несколько уважительных причин, которые могут служить оправданием для военнообязанного

В Украине продолжают время от времени пересматривать правила общей мобилизации, в частности, сейчас на рассмотрении парламента находится инициатива освободить от призыва еще две категории мужчин, работающих с детьми. Между тем тех, кто все же получил повестку, интересует вопрос, существуют ли уважительные причины неявки по этому вызову?

Ответ дал юрист Ростислав Кравец, пишет издание "Голос Карпат". По его словам, уважительные причины для неявки действительно существуют, это:

стихийное бедствие;

болезнь;

смерть родственника;

другое значимое обстоятельство, которое не позволило призывнику вовремя прибыть в территориальный центр комплектования.

В случае, если военнообязанный не сможет объяснить, почему он не прибыл по повестке, его ждет ответственность. Причем как административная в виде штрафа, так и уголовная – с лишением свободы.

За первую неявку на уточнение данных или прохождение медкомиссии назначается штраф от 1700 до 3400 гривен.

Если военнообязанный проигнорировал вызов для направления в воинскую часть, за это ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок.

Как сообщал "Телеграф", часть работающих мужчин могут получить отсрочку от призыва, если их забронирует работодатель.