Бронирование сотрудников во время мобилизации: адвокат объяснила нюансы

Кто может получить броню от мобилизации

Часть специалистов отдельных предприятий в Украине на время мобилизации получают "броню", которая дает им отсрочку от призыва.

С особенностями выдачи "брони" помогла разобраться адвокат Дарья Климович. Она объяснила, что компании, которые не имеют официально установленных мобилизационных задач, могут получить броню.

Для этого необходимо доказать, что предприятие ведет деятельность, которая влияет на работу критической инфраструктуры.

"Для примера: если ваше предприятие производит составные части, используемые вашими контрагентами — предприятиями критической инфраструктуры, то у вас есть реальные шансы на бронирование ключевых работников", — объяснила Климович.

Таким образом, если компания выполняет важные задачи, которые влияют на работу объектов и предприятий, связанных с оборонной сферой или помощью населению, то она может получить отсрочку для сотрудников.

В этом случая решение принимать будет Министерство экономики.

Напомним, согласно законодательству броню от мобилизации могут получить:

сотрудники госвласти и местного самоуправления, если их работа необходима для функционирования институции;

если сотрудники предприятия или организаций привлечены к исполнению мобилизационного задания;

сотрудников предприятий, работающих на "оборонку" или производящих товары для удовлетворения потребностей ВСУ;

сотрудников критически важных для экономики и обеспечения населения предприятий и учреждений.

Как известно, в Украине право отсрочки от мобилизации имеют не только забронированные работники предприятий, но и еще целый ряд категорий военнообязанных.