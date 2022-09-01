Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам

Мобилизация в Украине продолжится до окончания военной агрессии россии и военного положения в нашей стране или особого распоряжения

В Украине обсуждается возможность мобилизации лиц с легкой формой инвалидности. На данный момент мужчины и женщины с 3 степенью инвалидности могут попробовать стать в ряды ВСУ только добровольно. Но кроме состояния здоровья в Украине действуют ограничения на мобилизацию в связи с ситуацией в семье.

Согласно украинскому законодательству, часть из нижеперечисленных категорий могут быть призваны на службу по своему согласию и там, где они живут. Среди таких категорий многодетные родители и родители-одиночки.

От мобилизации освобождены также:

родители (воспитатели) ребенка с инвалидностью подгруппы А до достижения им совершеннолетия,

те, кто содержит ребенка с инвалидностью с нарушениями функций организма III-IV степени выражения,

те кто воспитывает ребенка с инвалидностью I или II до достижения ими 23 и 18 лет соответственно,

беременные военные,

обеспечивающие уход недееспособным людям, если нет никого, кто может их заменить,

те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком,

один из супругов, если оба военные и есть несовершеннолетний ребенок,

родные тех, кто погиб или пропал без вести при защите Украины в Донецкой и Луганской области и во время российского вторжения.

Напомним, что территориальные центры комплектации не отслеживают каждого военнообязанного и по закону, гражданин должен сам уведомить военкомат о наступлении права отсрочки от мобилизации по разным причинам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят продлить отсрочку от мобилизации для аграриев. Также правом отсрочки могут воспользоваться студенты и педагоги.