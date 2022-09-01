Кого в Україні не можуть мобілізувати за сімейними обставинами
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Мобілізація в Україні продовжиться до закінчення військової агресії росії та воєнного стану в нашій країні або особливого розпорядження
В Україні обговорюється можливість мобілізації осіб із легкою формою інвалідності. На даний момент чоловіки та жінки з 3 ступенем інвалідності можуть спробувати стати до лав ЗСУ лише добровільно. Але, крім стану здоров’я в Україні, діють обмеження на мобілізацію у зв’язку із ситуацією в сім’ї.
Згідно з українським законодавством, частина з нижчеперелічених категорій можуть бути призвані на службу за своєю згодою і там, де вони мешкають. Серед таких категорій багатодітні батьки та батьки-одиначки.
Від мобілізації звільнено також:
- батьки (вихователі) дитини з інвалідністю підгрупи А до досягнення ним повноліття,
- ті, хто має дитину з інвалідністю з порушеннями функцій організму ІІІ-ІV ступеня вираження,
- ті хто виховує дитину з інвалідністю I або II до досягнення ними 23 та 18 років відповідно,
- вагітні військові,
- що забезпечують догляд недієздатним людям, якщо немає нікого, хто може їх замінити,
- ті, хто потребує відпустки для догляду за дитиною,
- один із подружжя, якщо обидва військові і є неповнолітня дитина,
- рідні тих, хто загинув чи зник безвісти під час захисту України в Донецькій та Луганській області та під час російського вторгнення.
Нагадаємо, що територіальні центри комплектації не відстежують кожного військовозобов’язаного і згідно із законом, громадянин повинен сам повідомити військкомат про настання права відстрочки від мобілізації з різних причин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні хочуть продовжити відстрочку від мобілізації для аграріїв. Також правом відстрочки можуть скористатися студенти та педагоги.