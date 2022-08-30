Мобілізація в Україні триває: яку категорію чоловіків точно не братимуть до армії

Працівники освіти, як і здобувачі, можуть отримати відстрочку від мобілізації

Перед початком нового навчального року виникає все більше питань до організації освітнього процесу. Зокрема, чи можуть на тлі загальної мобілізації та воєнного стану забрати на фронт вчителів-чоловіків призовного віку. "Телеграф" з'ясував, що говорить про це українське законодавство.

Чи можуть під час війни мобілізувати вчителів

Навіть під час воєнного стану мобілізація працівників сфери освіти обмежена. У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко вказано, що призову на військову службу не підлягають:

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти .

. Отримувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

А після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти. Тобто, відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі, а також викладачі ПТУ за умови, що заклад освіти — це основне місце їх роботи й вони мають там не менше 0,75 ставки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують внести зміни до законодавства, щоб люди, які не підлягають призову, могли піти на службу добровільно. Серед них такі категорії як люди з інвалідністю, багатодітні батьки, батьки дітей з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи та заброньовані працівники.