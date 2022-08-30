Мобілізація в Україні: кому можуть дозволити йти до військ добровільно, а кого — залишити "під бронею"

Згідно з планами, серед заброньованих виявляться фахівці критичної інфраструктури і не лише

В Україні продовжується загальна мобілізація. До лав збройних сил та формувань залучають фахівців із особливими навичками, зокрема зв’язківців, артилеристів, операторів БпЛА. Але частина категорій не підлягає призову.

В Україні планують внести зміни до законодавства, щоб люди, які не підлягають заклику, могли піти на службу добровільно. Серед них такі категорії як люди з інвалідністю, багатодітні батьки, батьки дітей з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи та заброньовані працівники.

Зазначимо, що проєкт змін підтримав уряд, але ще не ухвалила Верховна Рада. Окрім дозволу йти на службу людям із перелічених вище категорій, також планується додатково уточнити список тих, кого можуть забронювати:

співробітники держвлади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для функціонування інституції

якщо працівники підприємства чи організацій залучені до виконання мобілізаційного завдання

співробітників підприємств, які працюють на оборонку або виробляють товари для задоволення потреб ЗСУ

співробітників критично важливих для економіки та забезпечення населення підприємств та установ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відстрочку від мобілізації можуть продовжити для аграріїв через важливість їхньої роботи для забезпечення населення продовольством. Також можуть відкласти постановку на облік жінок — якщо будуть внесені відповідні зміни до закону.