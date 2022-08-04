Мобілізація в Україні: що робити, якщо повістка прийшла на роботу – коментар юриста

Роботодавець має простежити, щоб усі його працівники з’явились за повісткою до військкомату

Загальна мобілізація українців через воєнне вторгнення росії супроводжується масовою роздачею повісток до воєнккомату у громадських місцях, що є законною практикою, але викликає обурення, тож на розгляді в уряду знаходиться петиція про скасування такої практики. Тим не менше, повістку можна отримати також і за робочим місцем.

Військовий облік на підприємствах допомагає збирати, обробляти та накопичувати інформацію про військовозобов'язаних та обмінюватись даними з державними органами, розповів "Дзеркалу тижня" адвокат Кирило Казак. За його словами, роботодавець має забезпечувати збір необхідної інформації та надавати її Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тому видача повісток на робочому місці є законною.

Роботодавець у разі, якщо його працівники отримали повістки за місцем роботи, повинен насамперед видати наказ про повідомлення призовників та військовозобов'язаних про виклик до військкомату. Йому також належить довести цей наказ до відома своїх підлеглих, тим самим зі свого боку забезпечивши їхнє прибуття до ТЦК. Копія цього наказу має бути у триденний термін надіслана до ТЦК. Також на роботодавця покладається обов’язок проконтролювати результати оповіщення та прибуття призовників у військкомат. "У разі неявки він має повідомити військкомату, що його працівник не з'явився у призначений час", — розповів Казак. Якщо ж працівник відмовляється підписувати цей наказ, тоді роботодавець повинен скласти акт про таку відмову у присутності трьох осіб і також передати його до ТЦК.

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Що ж до гарантій для працівника, то їх нещодавно було скорочено. Раніше за мобілізованим на строк служби зберігалось місце робота, а також середньомісячний заробіток. Втім, 15 липня президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин", згідно з яким гарантія збереження зарплати була скасована. Відтепер за працівником зберігається лише місце роботи.

Як повідомляв "Телеграф", деякі роботодавці мають право бронювати своїх працівників від мобілізації.