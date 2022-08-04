Мобилизация в Украине: что делать, если повестка пришла на работу – комментарий юриста

Работодатель должен проследить, чтобы все его работники явились по повестке в военкомат

Общая мобилизация украинцев из-за военного вторжения россии сопровождается массовой раздачей повесток в военкомат в общественных местах, что является законной практикой, но вызывает возмущение, поэтому на рассмотрении у правительства находится петиция об отмене такой практики. Тем не менее, повестку можно получить также и по рабочему месту.

Военный учет на предприятиях помогает собирать, обрабатывать и накапливать информацию о военнообязанных и обмениваться данными с государственными органами, рассказал "Зеркалу недели" адвокат Кирилл Казак. По его словам, работодатель должен обеспечивать сбор необходимой информации и предоставлять ее Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Поэтому выдача повесток на рабочем месте законна.

Работодатель в случае, если его работники получили повестки по месту работы, должен в первую очередь издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных о вызове в военкомат. Ему также предстоит довести этот приказ до сведения своих подчиненных, тем самым со своей стороны обеспечив их прибытие в ТЦК. Копия этого приказа должна быть в трехдневный срок направлена в ТЦК. Также на работодателя возлагается обязанность проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников в военкомат. "В случае неявки он должен сообщить военкомату, что его работник не явился в назначенное время", — рассказал Казак. Если работник отказывается подписывать этот приказ, тогда работодатель должен составить акт о таком отказе в присутствии трех лиц и также передать его в ТЦК.

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Что касается гарантий для работника, то они недавно были сокращены. Раньше за мобилизованным на срок службы сохранялось место работы, а также среднемесячный заработок. Впрочем, 15 июля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений", согласно которому гарантия сохранения зарплаты была отменена. Теперь за работником хранится только место работы.

Как сообщал Телеграф, некоторые работодатели имеют право бронировать своих работников от мобилизации.