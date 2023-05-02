Рада продлила мобилизацию и военное положение: на какой срок

Это было седьмое голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабной войны

В Украине в очередной раз продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Сегодня, 2 мая, Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты, поданные президентом.

В целом за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Информацию об этом в своем Telegram-канале также опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

"Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года", — написал он.

Народный избранник напомнил, что с начала полномасштабной войны это было уже седьмое голосование ВР за продление военного положения и мобилизации. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

Отметим, что 1 мая президент Владимир Зеленский подал в ВР два законопроекта №9259 и 9260, которые предполагали продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Сегодня за постановления №9259 проголосовали 324 нардепа, а за №9260 было отдано 333 голоса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. По его словам, таких операций может потребоваться несколько.